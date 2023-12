In Draschwitz wurde die letzte Einkaufsmöglichkeit im Dorf geschlossen. Was die ehemalige Betreiberin zur Schließung der kleinen Kaufhalle sagt.

Die Kaufhalle nah & frisch in Draschwitz hat geschlossen.

Draschwitz/MZ. - Traurige Gewissheit in Draschwitz: Der Supermarkt an der Bundesstraße 2 ist zu. „Aus personellen Gründen bleibt der Markt ab sofort geschlossen“, heißt es auf dem Schild an der Tür.