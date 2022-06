Diebstahl in Ossig: Laptop, Tablet, Geld und Papiere verschwinden

Wie Diebe an ihre Beute gelangt sind.

Nach einem Diebstahl in Ossig ermittelt die Polizei.

Ossig/MZ - Reichlich Beute haben Diebe in Ossig gemacht. Sie stahlen nach Polizeiangaben in der Nacht zum Donnerstag aus einem abgestellten Pkw eine Geldbörse mit Personaldokumenten, mit Geldkarte und Bargeld. Zudem erbeuteten der oder die Täter eine Tasche, die sich auf dem Beifahrersitz befand. In ihr befanden sich ein Laptop und ein Tablet. Um ins Wageninnere zu gelangen, war eine Seitenscheibe mit einem Sandstein eingeschlagen worden.