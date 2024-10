Ein 46-Jähriger hat am Sonntagnachmittag festgestellt, dass Unbekannte mit Gewalt in seine Garage eingebrochen waren.

Unbekannte sind in Bornitz in eine Garage eingebrochen.

Bornitz/MZ. - Aus einer Garage in Bornitz ist vermutlich am Wochenende ein Motorrad gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 46-Jähriger am Sonntag gegen 16 Uhr festgestellt, dass Unbekannte mit Gewalt eingebrochen waren. Es verschwand ein Motorrad der Marke KTM. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei in ihrer Mitteilung mit ungefähr 5.000 Euro.