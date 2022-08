Diebe stehlen Tabakwaren - Einbruch in einen Discounter

Zeitz/MZ - Unbekannte Diebe haben am Dienstagabend bei einem Einbruch in einen Discounter in der Friedensstraße in Zeitz eine bisher unbekannte Menge an Tabakwaren mitgehen lassen. Nach Angaben aus dem Polizeirevier Burgenlandkreis hatten die Täter eine Tür zu dem Einkaufsmarkt aufgebrochen und waren so ins Innere des Objektes vorgedrungen. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.