Zeitz/MZ - Teile der Dachentwässerung und des Blitzschutzes sind in Zeitz von einem Haus abgerissen worden. Unbekannte haben sich offenbar in der Nacht vom Sonntag zum Montag in der Ludwig-Lange-Straße an dem Einfamilienhaus zu schaffen gemacht, angezeigt wurde der Diebstahl am Montagnachmittag. Die Polizei schätzte den Schaden, den die Unbekannten angerichtet haben, auf mehrere hundert Euro.