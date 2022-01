Diebe stehlen in Zeitz einen weißen Audi

Ein Foto des in der Nacht zum Montag in Zeitz gestohlenen Audis. Das Kennzeichen des Wagens lautet ZZ L 2707.

Zeitz/MZ - In Zeitz waren Autodiebe aktiv: Sie haben in der Nacht zum Montag im Ahornweg einen weißen Audi A 4 gestohlen. Auf welche Art und Weise sie das taten, ist laut Polizei bisher nicht bekannt. Möglich ist zum Beispiel, dass das Fahrzeug weggefahren wurde, weil Sicherheitseinrichtungen überwunden worden sind. Nicht unmöglich ist auch, dass das Auto auf einen Transporter gehievt wurde und so wegtransportiert wurde. Der Wagen, so heißt es, war in der Einfahrt zum Grundstück der Eigentümerin abgestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Fahndung nach dem Wagen läuft. Hinweise an die Polizei, Telefon 03441/6340.