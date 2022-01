In der Humboldtstraße in Zeitz sind Diebe in ein Haus eingestiegen.

Zeitz/MZ - Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in der Humboldtstraße in Zeitz in ein in Sanierung befindliches Gebäudes eingebrochen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Einbrecher zwei Lampen gestohlen.