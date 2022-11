Diebe haben am Montag zweimal zugeschlagen

Zeitz/MZ - Dreiste Wohnungseinbrecher haben am Montag in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Zeitz zugeschlagen: Über eine Balkontür waren diese in eine Wohnung eingedrungen, hatten Schränke und Behältnisse durchwühlt und zwei Dosen mit Hartgeld sowie eine Flasche Schnaps gestohlen. Das teilte die Polizei mit. Bei einem weiteren Einbruch ebenfalls am Montag waren Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße eingedrungen. Ob dort etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.