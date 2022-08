In einem Supermarkt in Zeitz ist eine Frau bestohlen worden.

Zeitz/MZ - Bei ihrem Einkauf am Donnerstagvormittag in einem Zeitzer Discounter ist eine Kundin bestohlen worden. Wie das Polizeirevier mitteilte, hatte die Frau ihre Handtasche an den Einkaufwagen gehängt. Unbekannte Diebe nutzen die Gelegenheit und stahlen aus der Tasche das Portemonnaie samt der EC-Karte und den persönlichen Dokumenten der Kundin.