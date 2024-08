Die Stadt Zeitz ist mit Feuerwehr, Verwaltungsstab und Sirenen gut auf Katastrophen vorbereitet

Die Stadt informiert bereits seit drei Jahren zum Blaulichttag in Zeitz. Das reicht im Ernstfall natürlich nicht aus. Wie Bürgerinnen und Bürger im Notfall informiert werden.

Zeitz/MZ. - Unwetter, Sturm, Hochwasser, an Schlimmeres mag man gar nicht denken: All das sind Katastrophen, bei denen die Bürger rechtzeitige Informationen und Hilfe erwarten. Während der Flut 2013 lief nicht alles optimal. Das führte im Nachgang immer wieder zu Nachfragen, wie die Stadt Zeitz auf den Ernstfall vorbereitet und was wichtig für die Bürger ist. Seitdem ist viel passiert.