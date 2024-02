Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alttröglitz/MZ. - Malachit, Pyrit, Chrysokoll, Fluorit und viele andere Edelsteine, Mineralien und Fossilien sollen am Samstag, 17. Februar, viele Neugierige in das Hyzet-Klubhaus Alttröglitz locken. Von 10 bis 16 Uhr lädt dort der Verein der Mineralien und Fossilienfreunde Elsteraue zu seiner 39. Börse ein. Dann können schönen Edelsteine und bizarre Fossilien den Besitzer wechseln. „Ich habe heute eine Wüstenblume und einen tollen grünen Edelstein mitgebracht. Der Stein vereint drei Mineralien in einem Malachit, Chrysokoll und Fluorit. Ich habe ihn in Gehren in Thüringen gefunden und dann polieren lassen“, verrät Bernd Zimmermann. In Gehren arbeitete er viele Jahre lang im Bergbau, davon 16 Jahre im Schiefer-Bergbau. Zu Hause besitzt er ein Zimmer voller steinerne Schätze und in der Garage weitere Exemplare, die er nach und nach auf Börsen anbieten möchte.