Die Rüben rollen über Umleitungswege und belasten Anwohner zusätzlich

Ein Rübenlaster hat die Eisenbanbrücke bei Zangenberg durchfahren und rollt auf dem Weg zur Zuckerfabrik Richtung Leipziger Straße in Zeitz. Diese Strecke ist Teil der Umleitungsstrecke.

Zeitz/MZ - Für die Menschen, die in Häusern an der Umleitungsstrecke für die teilweise gesperrte Ampelkreuzung bei Theißen leben, ist jetzt eine neue Stufe der Belastung gezündet worden. Denn zu dem zusätzlichen Verkehr, der seit Monaten an ihren Fenstern vorüberrollt, haben sich seit Freitag die Rübenlaster gesellt. Sie füttern die Zeitzer Zuckerfabrik mit frischen Früchten.