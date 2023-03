Zeitz/MZ - Ein Spektakel, das in bestimmten Gegenden alle Jahre stattfindet – sinken die Temperaturen in der Nacht nicht unter fünf Grad Celsius und ist es am Tag frühlingshaft, machen sich die ersten Molche, Frösche und Kröten auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Darauf weist auch der Naturschutzbund (Nabu) in einer Pressemitteilung hin. Bei ihrer Wanderung müssen die Amphibien immer wieder Straßen überqueren und die stellen für die wandernden Tiere eine große Gefahr dar. Autofahrer sollten deshalb in den betreffenden Bereichen in der kommenden Zeit besonders vorsichtig und langsam fahren, rät der Nabu.

