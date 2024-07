Manchmal ist das Zusammenleben gar nicht so einfach, erst recht nicht, wenn es sich dabei um Mensch und Tier handelt. Welche Unterstützung Hundetrainerin Pauline Fiedel geben kann.

Würchwitz/Kayna/MZ. - Chico legt den Kopf zur Seite, seine braunen Augen funkeln. Für Andrea Schmitz und André Junghans aus Würchwitz ist das der beste Anblick, den sie sich vorstellen können. Der Welpe wedelt erwartungsvoll mit dem Schwanz. Andrea Schmitz geht auf ihn ein und gibt ihm seine gewünschten Streicheleinheiten. Chico ist ein halbes Jahr alt und ein Swissydog, eine Mischung aus Großer Schweizer Sennenhund und Appenzeller Sennenhund. Er kam zur Familie, zwei Tage nachdem Boxer Lenny gestorben war. „Eigentlich sollten die Zwei sich noch kennenlernen“, erklärt die Würchwitzerin und seufzt. „Unser Hundeopa sollte als Lehrer fungieren, und der Welpe sollte ihn noch einmal aufblühen lassen.“ So aber gab es im Hause Schmitz/Junghans zwei Tage lang keinen Hund. Das habe gereicht, wie Andrea Schmitz erzählt. „Keine Schritte auf dem Laminat und niemand kam hinzu, wenn man die Kühlschranktür öffnete. Es war wirklich sehr traurig“. Das Paar ist also hundeverliebt. Seit Sohn Leon das Haus verlassen hat, richtet sich der Focus noch mehr auf das Fellkind. „Hunde bereichern das Leben“, erzählt die 42-Jährige. „Sie freuen sich, wenn man nach Hause kommt, animieren einen, wenn man mal keine Lust hat, raus zu gehen und sie bringen einen zum Lachen.“ Ihr Partner André fügt hinzu: „Und unterwegs lernt man schnell und unkompliziert neue Leute kennen.“ Chico teilt mit Herrchen und Frauchen Couch und Bett und auch der Urlaub wird hundefreundlich geplant. Bei den sommerlichen Temperaturen der letzten Tage bekommt der Welpe selbst hergestelltes Eis aus Naturjoghurt und Früchten und zum Geburtstag gibt es eine spezielle Torte und die Schwiegereltern kommen zum Kaffeetrinken zu Besuch. „Er ist einfach wie ein Familienmitglied“, gibt André Junghans zu und lacht verlegen: „Das ist manchmal bei der Erziehung nicht ganz so erträglich.“