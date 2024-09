Zeitz/MZ/and. - Der Zeitzer Lesesommer XXL, der zum zwölften Mal in der Stadtbibliothek „Martin Luther“ Zeitz stattfand, ist zu Ende. Auch wenn sich mit Smartphone, Spielekonsole, und Tablet unzählige Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung bieten, hat der Lesemarathon laut Stadtverwaltung einmal mehr gezeigt, dass die Kinder und Jugendlichen nicht aufs Lesen verzichten.

„169 Bücher wurden von 46 Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen zehn und 13 Jahren gelesen, die dabei in völlig andere, fremde und geheimnisvolle Welten eintauchen konnten“, so Pressesprecher Lars Werner. Nun erhielten alle Teilnehmenden ihr Zertifikat zur Teilnahme am XXL-Lesesommer 2024. Dieses kann in der Schule vorgelegt und als besondere Leistung honoriert werden.

Bibliotheksleiterin Manuela Freyberg freute sich über den großen Zuspruch zum Wettbewerb, bedankten sich bei allen Kindern und gab weitere Leseempfehlungen, denn in der Zeitzer Stadtbibliothek warten nicht nur auf die Kinder und Jugendlichen tausende Titel, welche man mindestens einmal im Leben gelesen haben sollte.

Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) hatte zudem die Ehre, drei ganz besondere „Leseratten“ auszuzeichnen. Das waren Paula Wally Heier, die im angegebene Zeitraum 13 Bücher gelesen hat. Übertroffen wurde sie nur vom Geschwisterpaar Corentin Beer, der 27 Bücher verschlang, und Lysander Beer, der auf insgesamt 34 Bücher kam.

„Unsere drei Erstplatzierten müssen dauerhaft gelesen haben. Die Brüder Lysander und Corentin wahrscheinlich Tag und Nacht“, so Thieme. „Ich bin froh, dass unsere Kinder sich in ihrer Freizeit nicht nur mit Digitalen Medien beschäftigen, sondern auch das Medium Buch noch immer lieben.“