Christoph Roßdeutscher hat in der Vorweihnachtszeit weniger Stress, als man denken könnte. Auch nicht bei fünf Gottesdiensten an Heiligabend.

Der Droyssiger Pfarrer Christoph Roßdeutscher ist in der Vorweihnachtszeit viel unterwgs. Hier im Bild bei einer Adventsfeier in Hassel.

Droyssig/MZ. - Wenn Christoph Roßdeutscher am kommenden Sonntag, 24. Dezember, um 23 Uhr in der kleinen romanischen Kirche in Hassel seinen fünften und letzten Gottesdienst an diesem Tag feiert, ist das für den evangelischen Pfarrer der perfekte Abschluss.