Stelldichein nicht nur für Baggerfahrer und Krankenschwester: Rund 50 Unternehmen präsentieren sich in Klinkerhallen. Was man in der Region lernen kann.

In den Zeitzer Klinkerhallen fand am Donnerstag eine Ausbildungsmesse statt. Rund 50 Aussteller und 500 Schüler waren dabei. Die Lehrlinge Dominik Fischer (von links), Luc-Niclas Junitz und Anton Riss lernen bei der Imo Merseburg und feilen Namensschilder.

Zeitz/MZ - Einmal Baggerfahren, selber schweißen oder am Schraubstock feilen – zur Zeitzer Ausbildungsmesse in den Klinkerhallen wurde Schülern viel geboten. Rund 50 Aussteller, darunter Mibrag, Südzucker oder die Sparkasse, traten in den Wettstreit um die Schulabgänger. Gegenwärtig ist die Zahl der Ausbildungsplätze deutlich höher als die der Schulabgänger. So hatte die Stabsstelle Strukturwandel des Kreises die Messe organisiert und 500 Schüler der 9. bis zur 11. Klasse eingeladen.