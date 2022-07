Der Satz dieser Tage in Zeitz: „Es ist viel zu heiß!“

38 Grad im Schatten, das ist bisher Hitzerekord in diesem Jahr in Zeitz.

Zeitz/MZ - 38 Grad zeigten die Thermometer am Mittwochnachmittag in Zeitz, laut meteorologischem Dienst der bisherige Hitzerekord in diesem Jahr. In der Sonne erreichten die Anzeigen Werte weit jenseits der 40 Grad. „Es ist viel zu heiß“, sagte Juliane Schmid, die auf dem Zeitzer Wochenmarkt unterwegs war. „Und wenn die Vorhersage stimmt, dann bleibt das auch noch lange so.“ Es belaste selbst gesunde und jüngere Menschen, meint sie.