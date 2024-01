Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Für Hannah Hoffmann war es ein perfekter Start ins neue Jahr. Beim ersten Wettkampf der Zeitzer Schwimmer in Köthen erzielte sie gleich zwei persönliche Bestzeiten und belegte in der Gesamtwertung der vier verschiedenen Lagen (Delphin, Rücken, Brust und Freistil) den zweiten Platz in ihrer Altersklasse. Jetzt ist wieder Training angesagt. Dreimal pro Woche trifft man die junge Sportlerin in der Zeitzer Schwimmhalle und am Wochenende steht der nächste Wettkampf in Dessau bevor.