Am Samstag wird in Zeitz für Vielfalt und Demokratie demonstriert.

Zeitz/MZ/ANK. - „Zeit(z) für Vielfalt und gegen Einfalt“ – unter diesem Titel findet am kommenden Sonnabend, 22. Februar, eine Kundgebung auf dem Zeitzer Altmarkt statt. Sie beginnt um 15 Uhr und wird vom Bündnis für Vielfalt und Demokratie veranstaltet. Hintergrund der Kundgebung seien die Bundestagswahl am 23. Februar und die Sorge, ob auch der darauf folgende Bundestag noch unter freiheitlichen und rechtsstaatlichen Voraussetzungen gewählt werden könne. Der Vielfalt der politischen Herausforderungen werde eben auch mit Einfalt begegnet. Zur Kundgebung seien Menschen eingeladen, „die heute und in Zukunft in einer offenen und toleranten Gesellschaft friedlich zusammen leben möchten“, teilt der Veranstalter mit. Dabei sei kein Platz für Rassismus, Sexismus und jegliche Form von Ausgrenzung marginalisierter Gruppen. Demokratie bedeute auch immer Schutz von Minderheiten.