Dem Silberschatz auf der Spur

Jürgen Schlesinger lebt seit vielen Jahren in Rehmsdorf und forscht an der Ortsgeschichte.

Rehmsdorf/MZ - Das Arme-Leute-Haus, die Birnenbaum-Schenke, die Windmühle - all das sind historische Gebäude, die es in Rehmsdorf einmal gab. Jürgen Schlesinger beschäftigt sich seit Jahren mit der Heimatgeschichte und lädt am Samstag, 8. Oktober, zu einer Wanderung ein. Auf einer Strecke von vier Kilometern will er jene Orte besuchen und mit dazu beitragen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten. Doch wie kam der 77-Jährige dazu?