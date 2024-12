Nicht nur auf dem Zeitzer Altmarkt strahlen die Lichter nun besonders festlich, auch in Fenstern, in Kirchen und in Stuben in Stadt und Land. Das Weihnachtsfest bringt Glanz und Wärme und lädt zum Innehalten ein und dazu, die besinnlichen Momente des Jahres zu genießen. Das Team der Zeitzer MZ-Lokalredaktion wünscht Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein schönes und friedliches Weihnachtsfest.