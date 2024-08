Stadtentwicklung im Burgenlandkreis Das Dilemma zu DDR-Zeiten zeigt sich im heutigen Zustand des Brühl in Zeitz

Sehr viele Einwohner, viele Wohnungen in unterschiedlichem Zustand und fast 2.000 Wohnungssuchende: Wie es in den 1980er Jahren in Zeitz aussah.