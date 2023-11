Seit Monaten trainieren die Herren für den Auftritt des Männerballetts in Bergisdorf. Am 11.11. startet die närrische Zeit in Bergistanien.

Zeitz/MZ - In knapp drei Wochen startet die neue Saison: Am 11.11. um 11.11 Uhr erklingen die Schlachtrufe wie Bergistanien na klar, Bornitz na ähmde und Helau. Die MZ hörte sich zum Stand der Vorbereitungen in den Vereinen um und besuchte das Männerballett in Bergisdorf zum Training.