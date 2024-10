Auf der B2 bei Giebelroth hat sich am Samstagnachmittag ein Unfall ereignet, in den vier Fahrzeuge verwickelt waren.

Giebelroth/MZ - Drei Verletzte, mehrere tote Schafe und Sachschaden in bislang unbekannter Höhe sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 2 bei Giebelroth ereignet hat. Wie die Polizeiinspektion Sachsen-Anhalt Süd am Abend auf Nachfrage mitteilte, war der Unfall gegen 14.45 Uhr geschehen. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Lkw, der in Richtung Zeitz unterwegs war, nach links abbiegen. Den Abbiegevorgang habe der Fahrer eines anderen Fahrzeugs übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrerin eines dritten Fahrzeugs habe mit einer Vollbremsung zunächst einen weiteren Unfall verhindern können. Dem ihr folgenden Fahrer eines vierten Fahrzeugs gelang das aber nicht mehr. Er fuhr auf. Der Fahrer des ersten aufgefahrenen Fahrzeugs wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge sind nach Polizeiangaben und nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt worden. Der Fahrer des Lkw sei unverletzt geblieben, hieß es. Der Laster hatte jedoch sieben Schafe transportiert, vier seien bei dem Crash so schwer verletzt worden, dass sie getötet werden mussten.