Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Aya und Bayek. Das sind zwei Hauptpersonen in einem beliebten Videospiel („Assassin’s Creed Origins“). Aya ist eine starke und kluge Frau, Bayek ein mutiger Kämpfer. Eigentlich reisen sie durch das alte Ägypten, kämpfen dort gegen Schurken und beschützen die Menschen. Am Wochenende waren sie in Zeitz, haben sich in der Alten Nudelfabrik in der Neuen Werkstraße fortgebildet und sind ins unterirdische Gangsystem abgetaucht.