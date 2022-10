Corona-Herbstwelle erfasst den Burgenlandkreis

Zeitz/Weissenfels/MZ - Wie im bundesweiten Trend steigen auch im Burgenlandkreis die Corona-Infektionen wieder rasant an. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 696,4 am Donnerstag hat sich der Wert im Vergleich zur Vorwoche mit 375,4 fast verdoppelt. Damit ist der wochenlange „Seitwärtstrend“, so Landrat Götz Ulrich (CDU) am Montag im Kreistag, beendet. Im August und September pendelte sich die Inzidenz größtenteils um den Wert von 300 herum ein.