Busverkehr im Burgenlandkreis steht am Freitag erneut still

Verdi ruft wieder zu Streiks auf, nachdem in den Tarifverhandlungen keine Einigkeit erzielt wurde.

Bereits im Juli legten die Busfahrer der PVG ihre Arbeit nieder - wie hier vor dem Betriebsgelände in Weißenfels.

Weissenfels/Zeitz/MZ - Am Freitag werden erneut alle Busse im Burgenlandkreis still stehen. Die Gewerkschaft Verdi ruft wieder zu ganztägigen Streiks von Dienstbeginn an auf, denen sich auch die Mitarbeiter der Personenverkehrsgesellschaft im Burgenlandkreis (PVG) anschließen sollen.

Die PVG weist bereits auf ihrer Internetseite darauf hin, dass „ sämtliche Linien“ an diesem Tag entfallen werden. Nachdem immer noch keine Einigung bei den Tarifverhandlungen erzielt worden ist, ist es der nunmehr dritte Streik innerhalb weniger Wochen, nachdem die Busfahrer der PVG bereits am 8. und 13. Juli ihre Arbeit niederlegten.