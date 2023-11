Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alttröglitz/MZ. - Am 9. Juni 2024 wird in der Gemeinde Elsteraue ein neuer Bürgermeister gewählt. Diesem Termin stimmte der Sozialausschuss auf seiner Sitzung am Donnerstagabend zu. Und Amtsinhaber Andreas Buchheim (parteilos) will wieder antreten. Wenn also am 9. Juni 2024 die deutschen Abgeordneten zum Europäischen Parlament (Europawahl) und in Sachsen-Anhalt die kommunalen Vertreter gewählt werden, soll in der Gemeinde Elsteraue auch über den hauptamtliche Bürgermeister abgestimmt werden. Denn die Amtszeit von Andreas Buchheim endet am 31. Oktober 2024. So beschloss der Sozialausschuss, dass die Wahl zum Bürgermeister im Juni mit durchgeführt werden soll. Falls eine Stichwahl nötig sei, soll diese am 23. Juni folgen. Die öffentliche Bekanntgabe der Termine soll bis zum 10. Februar erfolgen. Kandidaten sollen bis zum 2. April ihre Unterlagen einreichen. Der Wahlausschuss soll bis zum 12. April über die Zulassung der Kandidaten entscheiden und deren Namen bis zum 19. April im Bekanntmachungsblatt der Gemeinde veröffentlichen.