Rehmsdorf/MZ. - Eine neue Bürgerinitiative (BI) formiert sich seit wenigen Wochen in der Gemeinde Elsteraue: „Nein zur Erweiterung des Chemie- und Industrieparks Zeitz, heißt sie. Am Donnerstag hatte die BI in das Gasthaus Rehmsdorf eingeladen, um Bürger über Fakten zur Erweiterung zu informieren. „Wir sind nicht gegen die vorhandenen Unternehmen, aber gegen die geplante Erweiterung um rund 200 Fußballfelder“, sagt BI-Sprecher Rüdiger Handt. Die BI befürchtet durch Neuansiedlungen eine Konkurrenz um Fachkräfte, deutlich mehr Lärm und eine dramatisch zunehmende Belastung auf den Straßen und damit wiederum ein immens wachsender Ausstoß von Kohlendioxid durch die Lkw. Das widerspreche dem vom Park selbst ausgegebenen Ziel, klimaneutral zu werden. In der Rechnung fehlen die rund 1.000 neuen Beschäftigten, die im Park arbeiten sollen und vermutlich zu großen Teilen pendeln werden, also mit dem Auto kommen würden. „Als Anwohner wünschen wir uns schon heute mehr Schallschutz“, sagt Sandra Dollase. Denn es wurden zahlreiche Bäume gefällt und damit ist der natürlich gewachsene Schallschutz für die Siedlung in Rehmsdorf verloren gegangen. Die Anwohner hatten viele Fragen, zum Beispiel, ob man künftig auf dem Rehmsdorfer Friedhof noch in Ruhe Beerdigung feiern könnte oder der Industrielärm zu groß werde. Oder wie der Brandschutz geregelt werden solle. Allein 2023 rückte die Freiwillige Feuerwehr Rehmsdorf rund 60-mal aus – zu viel befindet die BI. Und wären die Kameraden für den Ernstfall im Chemiepark überhaupt richtig ausgestattet? Fragen, die die BI nicht beantworten kann.