Spielgeräte von Edderitz bis Fraßdorf Von Bagger bis Basketballkorb: Diese Investitionen in Spielplätze plant die Stadt Südliches Anhalt

Verschiedene Spielplätze in der Stadt Südliches Anhalt bekommen neue Geräte oder haben sie schon. In Edderitz wird eine Anlage in diesem Monat komplett abgebaut. Welche Summen dafür ausgegeben werden und woher das Geld kommt.