Der Zeitzer Hans Ulrich Binder schildert bei „MZ vor Ort“ die Verkehrslage am Michaelisfriedhof in der Gleinaer Straße in Zeitz. Viele Bürger teilen seine Sorge. Was die Stadt Zeitz deshalb plant.

Bürger in Zeitz fordern einen sicheren Überweg am Michaelisfriedhof in der Gleinaer Straße. Die Stadt verspricht, sich des Problems anzunehmen.

ZEITZ/MZ. - Am vergangenen Mittwoch lud die Mitteldeutsche Zeitung wieder ins Coworking Space auf den Roßmarkt in Zeitz zu „MZ vor Ort“ ein. Einer unter den Besuchern war Hans Ulrich Binder, der sein Anliegen vortrug.