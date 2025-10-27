Gefährliche Verkehrssituation im Burgenlandkreis Bürger fordern sicheren Übergang am Michaelisfriedhof: Was die Stadt Zeitz plant
Der Zeitzer Hans Ulrich Binder schildert bei „MZ vor Ort“ die Verkehrslage am Michaelisfriedhof in der Gleinaer Straße in Zeitz. Viele Bürger teilen seine Sorge. Was die Stadt Zeitz deshalb plant.
27.10.2025, 10:00
ZEITZ/MZ. - Am vergangenen Mittwoch lud die Mitteldeutsche Zeitung wieder ins Coworking Space auf den Roßmarkt in Zeitz zu „MZ vor Ort“ ein. Einer unter den Besuchern war Hans Ulrich Binder, der sein Anliegen vortrug.