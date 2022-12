Burgenlandkreis setzt sich beim Thema „Wasserstoff“ durch

Alttröglitz/MZ - Von einem „Tag, an dem Pflöcke eingeschlagen werden“, sprach Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Montagvormittag im Hyzet-Kongresszentrum in Alttröglitz. Nun, bis erste Pflöcke eingeschlagen werden, um die bestehende Wasserstoffleitung im Burgenlandkreis von Alttröglitz über Zeitz nach Weißenfels zu verlängern, wird wohl noch einige Zeit vergehen, doch wurde nun ein wichtiger Schritt getan.