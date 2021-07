Burgenlandkreis schließt seine Außenimpfzentren: Was Impfwille wissen müssen

Zeitz/MZ - Die Tage des Corona-Außenimpfzentrums auf dem großen Parkplatz in der Zeitzer Stephansstraße sind gezählt. Nur noch an diesem Donnerstag und Freitag haben Bürger die Chance, sich dort Impfschutz gegen das gefährliche Virus zu holen. Der Burgenlandkreis schließt jetzt seine Außenimpfzentren.

Schließungen der Impfzentren sind laut Burgenlandkreis vor allem in der Auslastung der Impfzentren begründet

Das in Bad Bibra hatte am Mittwoch letztmalig geöffnet, die Zentren in Zeitz und Naumburg stehen jenen Menschen, die sich impfen lassen wollen, noch bis Freitagnachmittag zur Verfügung. Dann bietet der Burgenlandkreis nur noch das Impfzentrum in Zorbau an. Allerdings immunisieren auch viele Haus- und Fachärzte hier in der Region.

Die Schließungen sind laut Burgenlandkreis vor allem in der Auslastung der Impfzentren begründet. Der Zustrom derer, die Impfschutz bekommen wollen, habe spürbar nachgelassen. Dazu komme, dass die Menschen, die nun diesen Service nutzen, in der Regel mobiler seien als jene, die anfangs in den Außenzentren geimpft worden sind. Die Außenstellen waren eingerichtet worden, um möglichst schnell möglichst viele Menschen möglichst nahe am Wohnort impfen zu können. Anfangs lag der Schwerpunkt auf dem älteren Teil der Bevölkerung.

Weniger Nachfrage nach Impfungen

Es gab Tage, da sind in Zeitz 600 Menschen geimpft worden, so Andreas Lange. Er ist sowohl Leiter des Außenimpfzentrums Zeitz als auch Dienstellenleiter des Rettungsdienstes des Kreisverbandes Zeitz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Und abends hätten dann Leute vor der Tür gestanden, die hofften, übrig gebliebene Dosen zu bekommen. In einigen Fällen sei die Hoffnung sogar aufgegangen. Fakt ist laut Lange: Im Zeitzer Außenzentrum ist nicht eine Impfdosis entsorgt worden, weil sich kein Impfwilliger gefunden hat.

Nun allerdings sehe die Nachfrage anders aus. Täglich würden zum Beispiel für Erstimpfungen 200 Termine zur Verfügung stehen, die aber nicht alle genutzt werden. Das bedeutet, dass Menschen, die sich noch hier im großen Zelt auf dem Parkplatz gegenüber des Schlossparks Moritzburg impfen lassen wollen, auch ohne Termin einfach kommen können. Andreas Lange wirbt sogar dafür.

Mit dem Abschied vom Zeitzer Impfzentrum ist Wehmut verbunden

Besetzt war das Impfzentrum mit Mitarbeitern des Rettungsdienstes des DRK Zeitz, mit Menschen, die dem Kreisverband nahestehen und vorübergehend eine Beschäftigung fanden und mit Ärzten, die über die Kassenärztliche Vereinigung vermittelt worden sind, auch aus hiesigen Gefilden. Ein Teil der Frauen und Männer unterstützt künftig die Arbeit des Impfzentrums Zorbau. Das Ringen gegen Corona geht für sie somit weiter.

Dennoch sei mit dem Abschied vom Zeitzer Impfzentrum auch Wehmut verbunden. Die Arbeit hier, so Lange, habe sehr viel Spaß gemacht. Die Menschen seien sehr dankbar gewesen. Das hätten alle Mitarbeiter immer wieder gespürt. Und diese Dankbarkeit sei nicht nur in Worten zum Ausdruck gebracht worden. Immer wieder habe es auch süße Aufmerksamkeiten gegeben: Schokolade, Kuchen, Pralinen.

Geöffnet hat das Außenimpfzentrum Zeitz noch Donnerstag und Freitag von 9 bis 16.30 Uhr.