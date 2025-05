Das Denkmal in Stölln erinnert an Lilienthals Flugversuche. (Archivbild)

Gollenberg - Er gilt als wichtigste Flugpiste für den Flugpionier Otto Lilienthal: der Flugplatz Stöllner Gollenberg im Landkreis Havelland. Der Hügel soll nun zu einer historischen Stätte der Luftfahrt ernannt werden. Das teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit. Kommende Woche soll dort eine Lilienthal-Gedenktafel eingeweiht werden.

„Lilienthal gilt als einer der Pioniere des motorlosen Fliegens und hat mit seinen Flugversuchen zwischen 1894 und 1896 in den Stöllner Bergen maßgeblich zur Entwicklung der Aerodynamik und des Flugzeugbaus beigetragen“, hieß es in einer Mitteilung des DLR. Auf diesem „ältesten Flugplatz der Welt“ stürzte Lilienthal am 9. August 1896 aus 15 Meter Höhe ab. Einen Tag später starb der schwer verletzte Bruchpilot in einer Klinik in Berlin.

Lilienthal fasziniert noch heute zahlreiche Flugbegeisterte. Die von ihm beschriebenen Grundsätze zur Beschaffenheit von Tragflächen und Luftwiderstand gelten als Grundlagen der modernen Luftfahrt.