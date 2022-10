Burgenlandkreis: Ehepaar landet durch Pilzvergiftung im Krankenhaus

Zeitz/MZ - Für ein Ehepaar aus dem Burgenlandkreis hatte der Verzehr von selbst gesammelten Pilzen unangenehme Folgen. Nach anfänglichem Unwohlsein nach der Pilzmahlzeit, wurden der Mann und die Frau im Rentenalter am vergangenen Freitagabend in das Naumburger Krankenhaus eingeliefert. Der Giftnotdienst verwies die Ärzte an den Zeitzer Pilzberater Eberhard Ditscher, doch dieser konnte nicht viel machen: „Leider hatte das Ehepaar die restlichen Pilze weggeschmissen, so dass ich nicht mehr untersuchen konnte, welche Pilze es waren.“ Letztendlich sei das Paar laut Ditscher glimpflich davon gekommen. Besonders die Frau habe schnell reagiert und das Erbrechen selbst herbeigeführt, um ihren Magen zu leeren. Die Vergiftung hätte aber aufgrund des fortgeschrittenen Alters lebensgefährlich sein können: „Es hängt oft vom Alter und der Konstitution ab, ob der Verzehr von nicht essbaren Pilzen tödliche Folgen hat. Bei manchen Menschen, gerade den jüngeren, sorgt der Pilz nur für eine flotte Verdauung“, so Ditscher.