In der Gemeinde Elsteraue soll der Bahnhof Reuden aus Strukturmitteln zum Ärztehaus umgebaut werden. Andreas Buchheim führt die Baumaschine selbst. Darf das der Chef der Verwaltung?

Arbeiten am Bahnhof Reuden: Baggernder Bürgermeister wird Thema in Gemeinderat

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Reuden/MZ. - Am Bahnhof Reuden wird gebaut. Im Rahmen des Strukturwandels soll an den Gleisen ein Ärztehaus in Trägerschaft der Gemeinde entstehen. Der Bahnhof steht seit Jahren leer, verfiel zu einer Ruine. Jetzt steht ein riesiger Bagger davor und Bürgermeister Andreas Buchheim (parteilos) arbeitet.