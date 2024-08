Im Chemie- und Industriepark Zeitz wurde eine 250 Kilogramm Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Ortsansässige Firmen wurden am Freitagvormittag evakuiert und die Bombe gesprengt.

Zeitz/MZ. - Sirenen ertönten Freitag, gegen 8.30 Uhr, in der Elsteraue. Alarm im Chemie- und Industriepark Zeitz: Es wurde eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Ein Baggerfahrer entdeckte sie am späten Donnerstagnachmittag bei Arbeiten auf dem Baufeld von CE Biobased Chemicals. Daraufhin wurden am Freitagfrüh im Umkreis von 700 Metern Firmen wie Puraglobe, Münzing, Jowat, Interstarch, Deurex und das Verwaltungsgebäude evakuiert. Einwohner von Alttröglitz oder aus Torna waren von der Evakuierung nicht betroffen.