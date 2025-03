Alttröglitz/MZ. - Im Chemie- und Industriepark Zeitz ist bei Bauarbeiten am Montag erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Bombenfund im Chemiepark Zeitz: Evakuierung für Entschärfung am Mittwoch

Das Rechts- und Ordnungsamt des Burgenlandkreises wurde laut Kreisverwaltung am Dienstagmorgen über den Fund informiert. In der Folge wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst über den Bombenfund in Kenntnis gesetzt, so heißt es in einer Pressemitteilung. Die Infra Zeitz, Betreibergesellschaft des Parks, hat laut Burgenlandkreis die ansässigen Firmen informiert, denn am Mittwoch müssen mehrere Firmen und zwei Wohnhäuser evakuiert werden.

Die Entschärfung der 500 Kilogramm schweren Bombe ist für Mittwoch, 5. März geplant. „Die von der Evakuierung betroffenen Unternehmen werden eigenständig Sicherheitsmaßnahmen durchführen, die mit dem Rechts- und Ordnungsamt des Burgenlandkreises abgestimmt sind“, teilt der Burgenlandkreis mit.