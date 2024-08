Nach über 20 Jahren geht Gudrun Schuft, die Betreiberin des Blumenladens am Droyßiger Markt, in den verdienten Ruhestand. Ein Nachfolger wird gesucht.

Blumenhändlerin in Droyßig geht in den Ruhestand: Ist damit das Aus für den Laden besiegelt?

Grudrun Schuft geht in den Ruhestand und sucht eine Nachfolge für ihr Lotto-, Post- und Blumengeschäft in Droyßig.

Droyssig/MZ. - Ein hübscher kleiner Laden ist das am Markt in Droyßig. Zumindest ist das die offizielle Adresse, denn vom eigentlichen Markt aus muss man noch ein paar Meter in Richtung Camburger Straße laufen. Aber dann erwartet einen Gudrun Schuft mit Blumen, Gestecken und Karten. Direkt daneben gibt es auf der einen Seite eine Lotto-Toto-Annahmestelle und auf der anderen die Station der Deutschen Post. Drei Bereiche, um die sich Gudrun Schuft seit diesem Monat allein kümmert. Denn zum Jahreswechsel will die 62-Jährige in den Ruhestand. „Meine letzte Mitarbeiterin hat sich zum 1. August was anderes gesucht, weil ich aufhöre. Früher waren wir sogar mal zu dritt“, sagt Schuft.