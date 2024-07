Graffiti-Workshop wird angeboten. Praktisch angewendet wird das Erlernte an der Bluebox in Zeitz. Das Objekt soll später ein Ort für Kinder und Jugendliche werden.

Die Bluebox am Schützenplatz in Zeitz wurde bereits einmal als Graffiti-Projekt gestaltet. Jetzt soll das wieder passieren. Später soll sie ein Platz für Kinder und Jugendliche werden.

Zeitz/MZ. - „Wem gehört die Hood?“ Unter diesem Motto ist in Zeitz ein Graffiti-Workshop geplant. Der Schützenplatz in Zeitz gilt schon lange als beliebter Ort, an dem sich vor allem Kinder und Jugendliche gerne aufhalten. „Die sogenannte Bluebox steht zwar derzeit noch leer, soll jedoch langfristig zu einem begehbaren Ort für Kinder und Jugendliche werden“, sagt Anni Hagedorn von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und deshalb steht vom 1. bis 3. August, jeweils von 10 bis 15 Uhr ein neues Projekt im Plan.

Zum Ausklang der Sommerferien laden das Landesbüro Sachsen-Anhalt der Friedrich-Ebert-Stiftung und das Zeitzer Stadtlabor im Rahmen eines Workshops alle im Alter von zwölf bis 19 Jahren dazu ein, die Bluebox auf legalem Wege mit Graffiti-Kunst zu gestalten. „Derzeit suchen wir noch nach Teilnehmenden“, so Hagedorn.Veranstaltungsorte sind das Stadtlabor in der Wendischen Straße 29 und die Bluebox am Schützenplatz. „Erst schütteln wir die Spraydose und dann dein Masterpiece aus dem Ärmel“, so Hagedorn in Richtung potenzieller Teilnehmer. „Gestalte deine Hood mit deiner Message – bunt, legal und wichtig – an der Bluebox auf dem Schützenplatz in Zeitz.“ Der Workshop ist kostenlos und Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Für Snacks, Getränke und was sonst zum Sprayen gebraucht wird, ist gesorgt.

Die Veranstaltung wird durchgeführt von Sandy Wegnershausen, Team Stadtlabor, Moritz Linsel, Zeitz Hood, und begleitet von Anni Hagedorn.

Aufgrund der begrenzten Plätze wird um eine Anmeldung gebeten: [email protected]

Zum Auftakt geht es auch darum, wie Stadtplanung funktioniert, wo es Räume für Jugendliche gibt, und wenn ja, wie lassen sich diese von jungen Menschen erobern und gestalten? Nach einer Einführung in die Grundlagen von Graffiti-Kunst geht es dann am Samstag, 3. August zur Bluebox in die Praxisrunde.