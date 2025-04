In der vor kurzem eröffneten Tierarztpraxis Grüne Aue in Zeitz erfuhren vier Schülerinnen für einen Tag, wie es sich anfühlt, da zu arbeiten. Warum das auch soziale Verantwortung ist.

Blick in die Zukunft: Was Schülerinnen aus Zeitz, Lützen und Teuchern in der Tierarztpraxis Grüne Aue erleben

Schülerinnen beim Girls’ Day in der Tierarztpraxis Grüne Aue in Zeitz: Ruby und Lotta aus Zeitz, Tierärztin Rosa Hofmann, Paula aus Lützen und Yuki aus Teuchern (von links) schauten sich um, durften selbst einiges tun und entdeckten den Beruf des Tierarztes – und der Tierärztin.

Zeitz/MZ. - Paula sitzt am Ultraschallgerät. Und hat gerade ein Gummibärchen entdeckt. Nein, nicht im Magen einer Katze oder eines Hundes, sondern in Wackelpudding. Den hat Tierärztin Rosa Hofmann am Abend vorher noch vorbereitet und mit eben jenem „Tierchen“, einer Nudel, Tomaten- und Gurkenstück bestückt, damit es auf dem Ultraschallbild etwas zu entdecken gibt. Schließlich sollten die vier Schülerinnen, die sich in der Tierarztpraxis Grüne Aue in Zeitz zum Girls’ Day angemeldet haben, auch selbst etwas zu tun bekommen. Also erkundeten Paula aus Lützen, Lotta und Ruby aus Zeitz und Yuki aus Teuchern das Innenleben der beiden Puddingschalen.