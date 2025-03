Im Mittelpunkt steht das Tier, sagen die beiden Tierärztinnen, die in Zeitz die neue Praxis „Grüne Aue“ eröffnet haben. Was sie Vierbeinern und Zweibeinern alles anbieten und wie sie arbeiten.

Neue Tierarzt-Praxis „Grüne Aue“ in Zeitz

Neue Tierarzt-Praxis in Zeitz eröffnet: Nadine Schulze (links) und Rosa Hofmann im modernen Labor in der ihrer neuen gemeinsamen Praxis.

Zeitz/MZ. - Wenn man die Tür in der Leipziger Straße 25 in Zeitz öffnet, steht man in einem hellen, und weiträumigen Eingangs- und Wartebereich. Hier haben die beiden Tierärztinnen Nadine Schulze und Rosa Hofmann ihre neue Tierarztpraxis Grüne Aue eröffnet.