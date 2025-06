Rustebergs Witwe führte das Geschäft in der Wendischen Straße in Zeitz bis 1974 weiter, dann übernahm die Bäuerliche Handelsgenossenschaft Tröglitz. Wie es zu Ende ging.

Zeitz/MZ. - Der Kaufmann Karl Rusteberg, der das väterliche Geschäft als selbstständiger Unternehmer in der DDR in dem ihm gehörenden Haus Wendische Straße 12 weitergeführt hatte, verstarb im Alter von 67 Jahren am 18. März 1971 im Kreiskrankenhaus Zeitz. Weshalb seine zehn Jahre jüngere Witwe Anneliese, geborene Günther, das Geschäft als gelernte Kontoristin noch bis Mitte 1976 am Traditionsstandort weiterbetrieb.