Die Combo Gurilly kommt zum Jazz Frühstück nach Weißenfels und verspricht beste Unterhaltung. In welcher Besetzung sie dieses Mal auftreten werden.

Flott in den Sonntag

Jazz-Frühstück am Weißenfelser Bootsverleih

Die Combo Gurilly um Bandchef Stephan Knoll (2.v.l.) sorgt in ständig wechselnder Besetzung für gute Laune.

Weißenfels - Angefangen hat alles vor über 30 Jahren mit einer Studenten-Band, mittlerweile sind sie in ganz Mitteldeutschland unterwegs und nun auch wieder in Weißenfels zu Gast. Die Combo Gurilly tritt am 15. Juni im Bootsverleih beim Jazz-Frühstück auf.