Zeitz/MZ. - Die Stadt Zeitz, also Stadtverwaltung und Stadtrat gemeinsam, wird einen Brief an das Land Sachsen-Anhalt schreiben. Darin will man sich entschieden gegen eine mögliche Schließung von Grundschulen im ländlichen Raum aussprechen. Darauf einigten sich die Stadträte und Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) sowie Bürgermeisterin Kathrin Weber. Beantragt hatte die Aussprache zu diesem Thema die Stadtratsfraktion CDU/Zeitz21. In der Stadt Zeitz wären die Schulen in Kayna und Nonnewitz betroffen.

