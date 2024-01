Mädchen und Jungen, die derzeit in der Schillerstraße unterrichtet werden, ziehen um. Die jüngeren Kinder werden vorübergehend in Zeitz-Ost lernen, die älteren vor den Augen der Polizei.

Zeitz/Mz. - Der Schützenplatz in Zeitz wird Schulhof. Zumindest vorübergehend, zumindest für einen überschaubaren Zeitraum. Hintergrund ist die nach jetzigem Stand der Dinge im kommenden Jahr beginnende Sanierung des historischen Schulkomplexes im Bereich der nahen Schillerstraße, in dem sich nicht nur die Sekundarschule III, sondern auch die Grundschule Stadtmitte befindet. Bis Ende 2026, so der aktuelle Plan, soll das Haus grundlegend saniert werden. Um die 20 Millionen Euro soll das Vorhaben kosten, bestätigte Stadtsprecher Lars Werner am Freitag auf Anfrage. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die notwendige Fördermittelzusage bis Mitte dieses Jahres im Briefkasten der Stadtverwaltung landet. Bei den Arbeiten wird Geld aus dem Strukturwandel eingesetzt.