Zeitz/MZ - Zeugen haben einen offenbar betrunkenen Mann am Mittwochabend dabei beobachtet, wie er in der Leipziger Straße in Zeitz die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen hat. Die von den Zeugen alarmierten Polizisten haben den geflüchteten Täter nicht dingfest machen können, aber Spuren an dem Fahrzeug gesichert, so das Revier.