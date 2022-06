Betrunkener randaliert an Zeitzer Bushaltestelle

Zeitz/MZ - Bei einer Auseinandersetzung an einer Haltestelle in Zeitz ist ein Bus beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Busfahrer an der Haltestelle in der Baenschstraße einen einsteigenden Fahrgast aufgefordert, auszusteigen, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz getragen hat. Ein vollkommen Unbeteiligter außerhalb des Busses bekundete zunächst seine Solidarität mit dem Mann ohne Maske und schlug und trat plötzlich gegen den Bus und beschädigte dabei einen Außenspiegel. Der 26-jährige Randalierer hatte laut Polizei zwei Promille Alkohol in der Atemluft.