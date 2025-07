Familie ist in vierte Generation Schausteller und macht am Wochenende beim Parkfest in Göbitz Station. Welchen besonderen Auto-Scooter es dort gibt.

Göbitz/MZ. - Ein süßer Duft nach gebackenem Mandeln liegt in der Luft. Wer will, kann hoch hinaus schaukeln oder Auto Scooter fahren – ein bunter Rummel macht zum 65. Park und Kinderfest an diesem Wochenende in Göbitz Station. „Wir sind Schausteller in der vierten Generation und ich bin quasi auf dem Jahrmarkt aufgewachsen“, erzählt Jürgen Schramm. Seine Frau, sein Sohn, seine Schwiegertochter und zwei Enkel gehören heute zur Familie und teilen die Leidenschaft.